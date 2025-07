Espanha reforça investigação sobre grupos de extrema-direita após confrontos

Apesar de um aumento de 54% no número de residentes estrangeiros entre 2011 e 2024, a criminalidade caiu sete pontos percentuais, com uma redução de 13,8% nos crimes de ódio no ano passado e a Espanha entre as 25 nações mais seguras do mundo, disse Grande-Marlaska.

A Espanha tem se mostrado aberta à imigração e aos seus benefícios econômicos, mesmo quando outros governos europeus restringiram as fronteiras. Mas o debate reacendeu, liderado pelo Vox, depois que os planos de realocar imigrantes menores de idade desacompanhados das Ilhas Canárias para o resto da Espanha foram confirmados nas últimas semanas.