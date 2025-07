Incêndio em shopping no Iraque deixa pelo menos 69 mortos

Por Aref Mohammed e Ahmed Rasheed

BAGDÁ (Reuters) - Um incêndio de grandes proporções em um shopping na cidade de al-Kut, no leste do Iraque, deixou pelo menos 69 pessoas mortas e outras 11 desaparecidas, disseram autoridades de saúde da cidade e duas fontes policiais à Reuters na quinta-feira.

As imagens da Reuters após o incêndio mostraram o exterior enegrecido do prédio do "Corniche Hypermarket", com equipes de resgate e forças de segurança ainda no local.