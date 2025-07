Japão e UE vão discutir aquisição conjunta de terras raras, relata Nikkei

O Japão e a UE lançarão um novo diálogo "econômico dois mais dois" para reunir seus ministros das Relações Exteriores e da Economia, que deverá ser anunciado na cúpula de líderes Japão-UE, marcada para 23 de julho, de acordo com a reportagem.

As negociações visam identificar áreas específicas de cooperação entre as partes a partir deste verão (no hemisfério norte).

Os países desenvolverão em conjunto cadeias de suprimentos para minerais essenciais, como terras raras, depois que os dois lados concordaram com um novo diálogo em nível de trabalho.

Eles se concentrarão na simplificação das regulamentações da UE e discutirão como as empresas japonesas podem participar de projetos do bloco sob a nova estrutura, que busca aprofundar os laços entre eles, disse o Nikkei.

O quadro também incluirá nas negociações Stephane Sejourne, vice-presidente executivo de Prosperidade e Estratégia Industrial da Comissão Europeia.

No início deste mês, o Departamento de Defesa dos EUA assinou um acordo multimilionário com a MP Materials, o que fará do Pentágono seu maior acionista, para aumentar a produção de terras raras.