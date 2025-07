Líder sírio promete proteger direitos dos drusos; cessar-fogo se mantém

A violência na Síria aumentou drasticamente na quarta-feira, quando Israel lançou ataques aéreos em Damasco, atingindo também as forças do governo no sul, exigindo sua retirada e dizendo que Israel pretendia proteger os drusos sírios -- parte de uma minoria pequena, mas influente, que também tem seguidores no Líbano e em Israel.

Israel, que bombardeou a Síria com frequência durante o governo do presidente deposto Bashar al-Assad, atacou o país repetidamente este ano, descrevendo seus novos líderes como jihadistas mal disfarçados e dizendo que não permitirá que eles posicionem forças em áreas do sul da Síria próximas à sua fronteira.

Ao discursar para os sírios na quinta-feira, o presidente interino Sharaa acusou Israel de tentar "desmantelar a unidade de nosso povo", afirmando que o país "sempre teve como alvo nossa estabilidade e criou discórdia entre nós desde a queda do antigo regime".

Sharaa, que foi comandante de uma facção da Al Qaeda antes de cortar os laços com o grupo em 2016, disse que proteger os cidadãos drusos e seus direitos é "nossa prioridade" e rejeitou qualquer tentativa de arrastá-los para as mãos de um "partido externo".

Ele também prometeu responsabilizar aqueles que cometeram violações contra "nosso povo druso".

A Rede Síria de Direitos Humanos disse ter registrado 193 mortos em quatro dias de combates, entre eles profissionais de saúde, mulheres e crianças.