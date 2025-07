Lula fala em "chantagem inaceitável" de Trump e defende soberania em atuação sobre Big Techs

No pronunciamento desta quinta-feira, Lula disse que a tentativa de intervenção no Judiciário do país é um ataque à soberania brasileira.

"Contamos com um Poder Judiciário independente. No Brasil, respeitamos o devido processo legal... Tentar interferir na Justiça brasileira é um grave atentado à soberania nacional."

O presidente destacou ainda que "a defesa da nossa soberania também se aplica à atuação das plataformas digitais estrangeiras no Brasil".

"Para operar no nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras são obrigadas a cumprir as regras", disse Lula. "No Brasil, ninguém -- ninguém -- está acima da lei."

Ao mesmo tempo, Lula procurou manter as portas abertas para uma solução negociada e reforçou que o Brasil tem tido déficits comerciais com os Estados Unidos, o que não justifica a imposição da tarifa anunciada por Trump.

"Seguiremos apostando nas boas relações diplomáticas e comerciais, não apenas com os Estados Unidos, mas com todos os países do mundo."