Lula diz que "ainda não" vê crise com EUA por tarifas anunciadas por Trump

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, em entrevista à CNN Internacional, que "ainda não" vê uma crise do Brasil com os Estados Unidos por causa das tarifas de 50% sobre as exportações brasileiras para os EUA anunciadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, para entrarem em vigor em 1º de agosto.

Na entrevista, Lula reiterou a disposição brasileira de negociar o tema do comércio bilateral com os Estados Unidos, mas alertou que o país aceita uma negociação, mas não uma imposição por parte de Trump.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)