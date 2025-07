Lula lidera cenários para 1º turno em 2026, tem empate técnico com Tarcísio no 2º, diz Genial/Quaest

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera todos os cenários de primeiro turno para as eleições presidenciais de 2026 e, em segundo turno, também aparece à frente dos adversários, mas no caso de duelo com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem empate técnico no limite da margem de erro, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira.

De acordo com o levantamento da Quaest, encomendado pela corretora Genial Investimentos, se o candidato for o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula teria 32%, contra 26% de Bolsonaro. O ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) aparece com 8%, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), soma 6%, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), soma 3% e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem 2%.

Neste cenário, indecisos são 9% e 14% declararam voto nulo ou branco ou não souberam responder.