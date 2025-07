Reino Unido e Alemanha assinam tratado de amizade, aprofundam laços diante de ameaças

Por Sarah Marsh e Elizabeth Piper

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido e a Alemanha assinaram um amplo tratado de amizade nesta quinta-feira, aprofundando os laços em áreas que vão da defesa ao transporte, para marcar a primeira viagem do chanceler alemão, Friedrich Merz, a Londres após assumir o cargo, a mais recente visita para ajudar a redefinir os laços do Reino Unido com a UE.

A viagem de um dia de Merz segue-se a uma visita de Estado de três dias do presidente da França, Emmanuel Macron, ao Reino Unido, sinalizando uma maior cooperação entre as três principais potências da Europa em um momento de ameaças ao continente e incertezas sobre o aliado dos EUA.