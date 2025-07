Rússia diz que nova promessa de armas de Trump é sinal para Ucrânia abandonar esforços de paz

Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, condenou a medida.

"É óbvio que o regime de Kiev percebe consistentemente essas decisões do Ocidente coletivo como um sinal para continuar o massacre e abandonar o processo de paz", disse Zakharova em uma coletiva de imprensa em Moscou.

A guerra total da Rússia contra a Ucrânia em fevereiro de 2022 levou ao conflito mais sangrento da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos estimando que 1,2 milhão de pessoas foram feridas ou mortas.

Moscou diz que foi forçada a iniciar a guerra para se proteger de uma Otan em expansão. A Ucrânia e a maioria dos governos ocidentais consideram a guerra da Rússia uma apropriação de terras no estilo colonial.

As forças russas agora controlam cerca de um quinto do território ucraniano e estão avançando lenta mas firmemente em uma vasta linha de frente, sofrendo o que os EUA acreditam ser grandes perdas ao longo do caminho.

Trump, que fez do fim do conflito uma prioridade de seu governo, está ameaçando "tarifas de 100% sobre a Rússia" e sanções secundárias sobre os países que compram petróleo russo se Moscou não concordar com um acordo de cessar-fogo até o prazo de 50 dias.