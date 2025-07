Rússia precisa estar pronta para atacar Ocidente se houver escalada na guerra da Ucrânia, diz Medvedev

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e Trump advertiram repetidamente sobre os riscos de escalada da guerra, que tanto Moscou quanto o governo Trump consideram uma guerra por procuração entre as duas maiores potências nucleares do mundo.

Medvedev rejeitou as repetidas alegações da Otan e da Europa Ocidental de que a Rússia um dia atacaria um membro da aliança militar dominada pelos EUA, mas também disse que a Rússia precisa estar pronta para responder "plenamente" caso o Ocidente vá mais longe.

"As declarações dos políticos ocidentais sobre esse assunto são completamente sem sentido", disse Medvedev, acrescentando que as autoridades ocidentais estavam intencionalmente tentando aumentar as tensões.

"Precisamos agir de acordo. Responder plenamente. E, se necessário, lançar ataques preventivos", declarou Medvedev. Ele disse que muitos no Ocidente têm "traição em seu sangue" e uma visão ultrapassada de sua própria superioridade.

O Kremlin, questionado sobre as falas de Medvedev, afirmou que ele havia expressado sua opinião e que as preocupações dele sobre o ambiente de "confronto" da Europa são justificadas.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia estava analisando a ameaça de Trump de impor sanções secundárias de 100% aos compradores de exportações russas, a menos que Putin concorde com um acordo de paz em 50 dias.