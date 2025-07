Trump enfrenta reação negativa: 69% acreditam que detalhes sobre Epstein foram ocultados, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

As crenças após a morte de Epstein faziam parte de uma série de conspirações que se consolidaram na política dos EUA, incluindo "QAnon", uma crença de extrema-direita de que uma conspiração de molestadores de crianças canibais dentro do governo dos EUA conspirou contra Trump.

Nos bastidores, Trump e seus assessores seniores também entraram em contato com os principais influenciadores alinhados ao Maga, pedindo que eles diminuam suas críticas à forma como o governo lidou com a investigação de Epstein e mudem o foco para prioridades mais amplas do movimento America First.

A pesquisa Reuters/Ipsos, realizada online, entrevistou 1.027 adultos dos EUA em todo o país e tem margem de erro de cerca de 3 pontos percentuais.