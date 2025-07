Trump volta a vincular adoção de tarifa contra o Brasil a julgamento de Bolsonaro

O ex-presidente voltou a dizer que está sendo julgado por um "crime inexistente".

"Querem, na verdade, me alijar do processo político", acrescentou.

O post de Bolsonaro com a carta de Trump foi publicado às 19h36, menos de uma hora antes de pronunciamento -- já previsto para as 20h25 -- do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em rede nacional. Em sua fala, Lula afirmou que o Brasil sempre esteve aberto ao diálogo, mas qualificou a tarifação de Trump como uma "chantagem inaceitável".

"O Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. Fizemos mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos, e encaminhamos, em 16 de maio, uma proposta de negociação. Esperávamos uma resposta, e o que veio foi uma chantagem inaceitável, em forma de ameaças às instituições brasileiras, e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos", disse Lula.

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também reagiu na rede X à carta de Trump a Bolsonaro, dizendo que ela "expõe cruamente a chantagem que estão fazendo contra o Brasil".

"Quanto mais se aproxima a hora do julgamento, mais claro fica que Bolsonaro coloca seus interesses acima de tudo, inclusive do Brasil e do povo brasileiro", escreveu Gleisi.