Ucrânia nomeia novo governo na maior reformulação em tempo de guerra

Por Anastasiia Malenko e Max Hunder

KIEV (Reuters) - O Parlamento ucraniano nomeou a primeira pessoa para o cargo de premiê do país em cinco anos na quinta-feira, parte de uma grande reformulação do gabinete com o objetivo de revitalizar o governo em tempo de guerra, à medida que as perspectivas de paz com a Rússia se tornam escassas.

Yulia Svyrydenko, de 39 anos, foi encarregada pelo presidente Volodymyr Zelenskiy, como primeira-ministra, de impulsionar a produção doméstica de armas e revitalizar a economia ucraniana, que depende de empréstimos.