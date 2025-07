Alckmin diz que operação contra Bolsonaro não pode e não deve comprometer negociações tarifárias

Por Bernardo Caram

BRASÍLIA (Reuters) - A operação desta sexta-feira da Polícia Federal a mando do Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro não pode e não deve comprometer as negociações tarifárias com os Estados Unidos, disse o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Ele destacou que a operação contra Bolsonaro cabe ao Poder Judiciário e ressaltou que a soberania do país é inegociável.