Donald Trump entra com ação contra Dow Jones, News Corp, Rupert Murdoch e repórteres do WSJ por difamação

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou com uma ação nesta sexta-feira contra a Dow Jones, a News Corp, Rupert Murdoch e dois repórteres do Wall Street Journal, apresentando alegações de acordo com a lei federal de difamação, segundo registros judiciais.

Uma cópia da queixa não estava disponível imediatamente. O caso foi apresentado no tribunal federal de Miami.

(Reportagem de Jonathan Stempel em Nova York)