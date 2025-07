Bolsonaro diz não ter dúvida de que será condenado e preso pelo STF

Na manhã desta sexta-feira, o ex-presidente foi alvo de uma operação da PF determinada por Moraes com busca e apreensão em sua casa e uma série de medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar e proibição de contato com uma série de pessoas.

Em sua decisão, Moraes disse que o ex-presidente e seu filho Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado que está vivendo nos Estados Unidos, agiram ilegalmente com a finalidade de tentar submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado estrangeiro, por meio de atos hostis derivados de negociações espúrias e criminosas com patente obstrução à Justiça e clara finalidade de coagir essa Corte.

O ex-presidente classificou Moraes de "ditador aqui no Brasil" e disse que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca o confronto com os Estados Unidos, em meio às tarifas comerciais de 50% anunciadas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, ao Brasil.

Bolsonaro, que foi declarado inelegível em duas ações pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), insistiu que será novamente candidato à Presidência no ano que vem e fez a avaliação de que, caso não dispute, Lula será reeleito.

Sobre as medidas judiciais contra ele, Bolsonaro classificou o uso de tornozeleira eletrônica como "uma suprema humilhação" e criticou a proibição de contato com Eduardo. "É uma covardia não poder falar com Eduardo. Falava com ele nos EUA pelo menos dia sim, dia não."

Bolsonaro afirmou que nunca cogitou deixar o Brasil, apesar das medidas cautelares que buscam impedi-lo de sair do país e que o processo contra ele é político.