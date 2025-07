EXCLUSIVO-Bolsonaro diz que é o único que pode derrotar Lula, frear China e parar tarifas de Trump

"Suprema humilhação,” disse ele, quando perguntado como se sentia ao usar a tornozeleira eletrônica. "Tenho 70 anos, fui presidente da República por quatro anos."

Bolsonaro negou qualquer plano de deixar o país, mas disse que se encontraria com Trump se pudesse ter seu passaporte de volta, apreendido pela polícia no ano passado. Ele também disse que queria conversar com o principal diplomata dos EUA no Brasil para discutir a ameaça tarifária de Trump.

Trump elogiou Bolsonaro, mas disse a jornalistas esta semana que ele "não é como um amigo". Quando questionado sobre detalhes de seu relacionamento, o ex-capitão do Exército brasileiro começou a descrever o avanço dos interesses chineses na América Latina.

"A China vem tomando conta do Brasil. Muitos veem que, no Brasil, sou a pessoa que pode frear a China", disse, acrescentando que isso seria possível desde que tivesse um país nuclear em seu apoio. "Que país é esse? O do Norte?"

Ele falou que o bloco Brics de países em desenvolvimento, formado originalmente por Brasil, Rússia, Índia e China, havia se tornado "uma confraria de tudo que é ditadura e criminosos de guerra do mundo“.

Ao sediar a cúpula do Brics no Rio de Janeiro este mês, Lula comparou Trump a um "imperador" indesejado, provocando a ira do presidente dos EUA, que ameaçou aumentar as tarifas sobre o grupo por suas "políticas antiamericanas".