Explosão em departamento do xerife de Los Angeles deixa três mortos, diz mídia

(Reuters) - Uma explosão em uma instalação de treinamento do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles matou três delegados, informou a mídia local na sexta-feira, embora as autoridades ainda não tenham confirmado nenhuma morte.

Um porta-voz do Departamento do Xerife de Los Angeles disse que ocorreu uma explosão no Biscailuz Center Academy Training, no leste de Los Angeles. O porta-voz declarou que a causa estava sendo investigada e que eles ainda não estavam prontos para confirmar quaisquer mortes ou feridos.

O jornal Los Angeles Times, citando fontes policiais não identificadas, informou que três delegados foram mortos na explosão, que ocorreu quando um esquadrão antibombas moveu alguns explosivos.