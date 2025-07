Israel concorda em permitir acesso limitado de tropas sírias em Sweida

BEIRUTE/JERUSALÉM (Reuters) - Israel concordou em permitir o acesso limitado das forças sírias à área de Sweida, no sul da Síria, pelos próximos dois dias, disse uma autoridade israelense na sexta-feira, depois de dias de derramamento de sangue na cidade drusa de Sweida e em seus arredores.

"À luz da contínua instabilidade no sudoeste da Síria, Israel concordou em permitir a entrada limitada das forças de segurança interna (sírias) no distrito de Sweida pelas próximas 48 horas", declarou a autoridade, que não quis ser identificada, aos repórteres.

O porta-voz do Ministério do Interior da Síria disse na sexta-feira que as forças do governo não estavam se preparando para se deslocar à província de Sweida, informou a agência de notícias estatal.