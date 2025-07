Rússia diz que concorda com Ucrânia sobre necessidade de negociações de paz

O Kremlin disse nesta sexta-feira que concorda com uma declaração do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, de que era preciso dar mais impulso às negociações de paz entre os lados em conflito.

Duas rodadas de negociações entre a Ucrânia e a Rússia na Turquia este ano resultaram em um acordo para a troca de prisioneiros e restos mortais de soldados. Mas ainda não foi definida uma data para uma nova rodada de negociações e os dois lados continuam distantes quanto aos termos de qualquer cessar-fogo.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, também disse que os recentes avisos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre possíveis sanções secundárias aos compradores de exportações russas não foram vistos em Moscou como um sinal de que as negociações bilaterais com Washington estão no fim.