Kremlin diz que ameaça de sanções de Trump não encerrou negociações entre EUA e Rússia

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta sexta-feira que não acredita que a postura mais dura adotada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à Rússia por causa da guerra na Ucrânia signifique o fim das negociações entre os EUA e a Rússia com o objetivo de retomar seus laços desgastados.

Trump revelou sua nova posição na segunda-feira, estabelecendo um prazo de 50 dias para que Moscou chegue a um cessar-fogo na Ucrânia ou enfrentará sanções. Ele também prometeu mais mísseis para Kiev, uma medida que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia criticou duramente na quinta-feira.

Perguntado na sexta-feira se as declarações de Trump significavam que as negociações com o objetivo de reatar os laços entre Moscou e Washington terminariam agora, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse: