Rússia faz ataque em massa com drones em Odessa, na Ucrânia, diz prefeito

(Reuters) - Forças russas realizaram um ataque em massa com drones no porto ucraniano de Odessa, no Mar Negro, na manhã de sábado (ainda sexta-feira no Brasil), incendiando pelo menos um prédio de apartamentos de vários andares, disse o prefeito da cidade.

Hennady Trukhanov, escrevendo no aplicativo de mensagens Telegram, disse que pelo menos 20 drones convergiram para a cidade, um alvo frequente de ataques russos.

"Estruturas civis foram danificadas como resultado do ataque", escreveu Trukhanov. "Um prédio de apartamentos está em chamas. Equipes de resgate estão retirando pessoas das chamas."