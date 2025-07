Desde 1º de abril, o petróleo dos Urais tem sido negociado, em sua maior parte, abaixo de US$60, em meio à queda do preço do petróleo bruto global de referência. O preço atual do petróleo dos Urais nos portos russos é de cerca de US$58 por barril, de acordo com cálculos da Reuters.

As sanções da UE visam ser mais eficazes ao estabelecer um limite de preço móvel 15% abaixo do preço médio de mercado do petróleo russo, disseram diplomatas da UE. Isso significa cerca de US$47,60 por barril no momento.

"Dissemos repetidamente que consideramos essas restrições unilaterais ilegais; nos opomos a elas", disse Peskov em uma teleconferência diária com repórteres.

"Mas, ao mesmo tempo, é claro, já adquirimos uma certa imunidade contra as sanções; nos adaptamos à vida sob sanções."

"Além disso, cada novo pacote acrescenta um efeito negativo para os países que aderem a ele. Essa é uma faca de dois gumes", completou.

COMERCIANTES DUVIDAM DA EFICÁCIA DA NOVA MEDIDA