SAIBA MAIS-Donald Trump, Jeffrey Epstein e a polêmica do MAGA

Nascido no Brooklyn, Epstein, um ex-professor de matemática do ensino médio que mais tarde fundou empresas de consultoria e gestão financeira, cultivava relações com ricos e famosos.

Ele era conhecido por socializar com políticos e membros da realeza, incluindo Trump, o ex-presidente democrata dos EUA Bill Clinton, o cofundador da Microsoft, Bill Gates, e o príncipe Andrew do Reino Unido. Alguns amigos e clientes voavam em seu avião particular e visitavam suas ilhas no Caribe.

Trump conheceu Epstein socialmente na década de 1990 e no início dos anos 2000. Durante o julgamento de 2021 da associada de Epstein, Ghislaine Maxwell, o piloto de longa data do financista, Lawrence Visoski, testemunhou que Trump voou no avião particular de Epstein várias vezes. Trump negou estar no avião.

DO QUE EPSTEIN FOI ACUSADO?

Em 2008, Epstein se declarou culpado de uma acusação de prostituição no Estado da Flórida, depois que os promotores federais concordaram em não acusá-lo de tráfico sexual de menores. Ele cumpriu 13 meses de prisão e foi obrigado a se registrar como agressor sexual. Essa punição agora é amplamente considerada muito branda.

Em julho de 2019, o Departamento de Justiça acusou Epstein de tráfico sexual de menores, inclusive de explorar e abusar sexualmente de dezenas de meninas em Nova York e na Flórida entre 2002 e 2005. Ele se declarou inocente.