Trump diz que Brics "acabaria rapidamente" se chegasse a se formar de modo significativo

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta sexta-feira sua ameaça de impor tarifas aos membros do Brics e disse que o grupo acabaria muito rapidamente se algum dia eles se formassem de modo significativo.

"Quando ouvi sobre esse grupo do Brics, seis países, basicamente, eu os ataquei com muita, muita força. E se algum dia eles realmente se formarem de modo significativo, isso acabará muito rapidamente", disse Trump sem mencionar os nomes dos países.

Trump também disse que estava comprometido com a preservação do status global do dólar como moeda de reserva e prometeu nunca permitir a criação de uma moeda digital de banco central nos Estados Unidos.