Trump pede liberação de documentos do grande júri no caso Epstein

WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, solicitará a um tribunal que permita a divulgação de documentos do grande júri no caso do falecido agressor sexual condenado Jeffrey Epstein, depois que alguns dos apoiadores de Trump reagiram com fúria a um relatório concluindo que não havia provas para apoiar teorias de longa data sobre o caso.

"Com base na quantidade ridícula de publicidade dada a Jeffrey Epstein, solicitei à procuradora-geral Pam Bondi que apresentasse todo e qualquer depoimento pertinente do grande júri, sujeito à aprovação do tribunal. Essa fraude, perpetuada pelos democratas, deve acabar, agora mesmo!", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

Pouco depois da declaração de Trump, Bondi disse no X que o Departamento de Justiça estava pronto para pedir ao tribunal na sexta-feira que liberasse as transcrições do grande júri.