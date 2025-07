Trump processa Wall Street Journal por reportagem sobre Epstein e pede US$10 bilhões

Trump disse que "o conhecia como todo mundo em Palm Beach o conhecia", mas que "tive um desentendimento com ele. Não falo com ele há 15 anos. Não era fã dele, isso eu garanto".

O QUE TRANSCRIÇÕES PODERIAM MOSTRAR

A divulgação dos documentos do grande júri pode ficar aquém do que muitos apoiadores de Trump buscavam, incluindo os arquivos de casos mantidos pelo governo.

Os grandes júris analisam as provas apresentadas pelos promotores para determinar se as pessoas devem ser indiciadas por crimes. Isso inclui boatos, informações obtidas indevidamente e outras provas que os promotores não teriam permissão para apresentar no julgamento.

As transcrições dos procedimentos do grande júri geralmente são mantidas em segredo segundo as regras federais de processo penal, com exceções limitadas.

Um juiz pode permitir a divulgação de questões do grande júri em conexão com processos judiciais ou a pedido de réus que acreditem que isso poderia levar à rejeição de suas acusações.