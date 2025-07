UE aprova novas sanções contra Rússia com teto mais eficaz para preço do petróleo

"A UE acaba de aprovar um de seus mais fortes pacotes de sanções contra a Rússia", disse a chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, no X.

"Continuaremos aumentando os custos, de modo que parar a agressão se torne o único caminho a seguir para Moscou."

No entanto, até o momento, a Rússia conseguiu vender a maior parte de seu petróleo acima do limite de preço anterior, uma vez que o mecanismo atual não deixa claro quem deve fiscalizar sua implementação, e os comerciantes duvidam que as novas sanções da UE perturbem significativamente o comércio de petróleo russo.

O pacote também proíbe transações relacionadas aos gasodutos russos Nord Stream sob o Mar Báltico e ao setor financeiro da Rússia.

Kallas disse que as sanções também têm como alvo 105 navios da "frota fantasma" da Rússia, termo usado pelas autoridades ocidentais para designar os navios que Moscou usa para contornar as sanções petrolíferas, e "bancos chineses que permitem a evasão de sanções".

Ela não citou os nomes dos bancos.