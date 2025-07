Ao menos 36 são mortos por disparos israelenses enquanto buscavam ajuda em Gaza, diz hospital

Mohammed al-Khalidi, morador de Gaza, disse que estava no grupo que se aproximava do local e não ouviu nenhum aviso antes do início dos disparos. "Pensamos que eles tinham saído para nos organizar para que pudéssemos receber ajuda, mas de repente (eu) vi os jipes vindo de um lado e os tanques do outro e começaram a atirar em nós", disse ele.

O Fundo Humanitário de Gaza, um grupo apoiado pelos Estados Unidos que administra o local de ajuda, disse que não houve incidentes ou fatalidades neste sábado e que alertou repetidamente as pessoas para não irem aos seus pontos de distribuição ao anoitecer.

"A atividade relatada das IDF (Forças de Defesa de Israel) que resultou em fatalidades ocorreu horas antes da abertura de nossas instalações e nosso entendimento é que a maioria das vítimas ocorreu a vários quilômetros de distância da instalação mais próxima da GHF", disse.

O Exército israelense disse que estava analisando o incidente.

A GHF usa empresas privadas de segurança e logística dos EUA para levar suprimentos para Gaza, contornando em grande parte um sistema liderado pela ONU que Israel alega ter permitido que militantes liderados pelo Hamas saqueassem carregamentos de ajuda destinados a civis. O Hamas nega a acusação.

A ONU considerou o modelo da GHF inseguro e uma violação dos padrões de imparcialidade humanitária, o que a GHF nega.