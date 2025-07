Japão vai às urnas em teste chave para primeiro-ministro

Um resultado ruim da coalizão governista poderia abalar a confiança dos investidores na quarta maior economia do mundo e interromper as negociações comerciais críticas com os Estados Unidos, segundo analistas.

Ishiba pode ter que escolher entre abrir caminho para um novo líder do PLD ou lutar para garantir o apoio de alguns partidos da oposição com compromissos políticos, disse Rintaro Nishimura, associado do Asia Group no Japão.

"Cada cenário exige que o PLD e o Komeito façam certas concessões, e será um desafio, já que qualquer parceiro em potencial tem influência nas negociações."

Após a eleição, o Japão enfrenta o prazo de 1º de agosto para fechar um acordo comercial com os Estados Unidos ou enfrentar tarifas punitivas em seu maior mercado de exportação.

Essas taxas de importação poderiam pressionar a economia e ainda mais o governo a dar alívio financeiro às famílias que já estão sofrendo com a inflação, como a duplicação dos preços do arroz desde o ano passado.

De olho em um mercado de títulos públicos instável, o PLD pediu contenção fiscal, rejeitando os apelos da oposição por grandes cortes de impostos e gastos com assistência social.