Pelo menos 30 pessoas ficam feridas após carro atingir multidão perto de boate em Los Angeles

O incidente ocorreu pouco antes das 2h da manhã, horário local (6h em Brasília), informou o Corpo de Bombeiros.

O capitão Adam VanGerpen, porta-voz do Corpo de Bombeiros, disse, segundo a ABC News, que um paramédico que estava avaliando um dos feridos encontrou um ferimento a bala. Ele disse que não podia confirmar as informações de que era o motorista do carro que atingiu a multidão.

O carro, segundo ele, aparentemente bateu primeiro em um caminhão de tacos do lado de fora do local do evento e, em seguida, passou por uma banca de manobristas e atingiu um grande grupo de pessoas.

Vídeos postados no X mostraram estradas sendo fechadas e pacientes sendo levados em ambulâncias.

As autoridades não deram detalhes imediatos sobre a causa do incidente ou a identidade do motorista.

(Reportagem de Jonathan Landay, em Washington; Rajveer Singh Pardesi e Angela Christy, em Bengaluru)