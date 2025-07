Síria acreditava ter sinal verde de EUA e Israel para envio de tropas a Sweida

A violência subsequente atribuída às tropas sírias, incluindo execuções em campo e a humilhação de civis drusos, desencadeou ataques israelenses contra as forças de segurança sírias, o Ministério da Defesa em Damasco e os arredores do palácio presidencial, de acordo com duas fontes, incluindo uma autoridade graduada do Golfo Árabe.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que Israel interveio para impedir que as tropas sírias entrassem no sul da Síria -- que Israel disse publicamente que deveria ser uma zona desmilitarizada -- e para manter um compromisso de longa data de proteger os drusos.

O líder sírio Ahmed al-Sharaa prometeu responsabilizar os responsáveis pelas violações contra os drusos. Ele culpou "grupos fora da lei" que buscam inflamar as tensões por quaisquer crimes contra civis e não disse se as forças do governo estavam envolvidas.

Os EUA e outros países intervieram rapidamente para garantir um cessar-fogo na noite de quarta-feira. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, descreveu o episódio como um "mal-entendido" entre Israel e a Síria.

Uma fonte síria e uma fonte ocidental familiarizadas com o assunto disseram que Damasco acreditava que as conversas com Israel na semana passada em Baku produziram um entendimento sobre o envio de tropas para o sul da Síria para colocar Sweida sob controle do governo.

O gabinete de Netanyahu se recusou a comentar em resposta às perguntas da Reuters.