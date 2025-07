Calmaria é registrada em Sweida, na Síria, e Damasco diz que a trégua continua

As imagens da Reuters mostraram as forças do Ministério do Interior perto da cidade, bloqueando a estrada em frente aos membros das tribos ali reunidas. O Ministério do Interior disse no final do sábado que os combatentes beduínos haviam deixado a cidade.

O enviado dos EUA, Tom Barrack, disse que os lados haviam "navegado para uma pausa e cessação das hostilidades". "A próxima pedra fundamental em um caminho para a inclusão e a redução duradoura da escalada é uma troca completa de reféns e detidos, cuja logística está em andamento", escreveu ele no X.

Kenan Azzam, um dentista, disse que havia uma calma incômoda, mas os moradores da cidade estavam lutando contra a falta de água e eletricidade. "Os hospitais estão um desastre e fora de serviço, e ainda há muitos mortos e feridos", disse ele por telefone.

Outro morador, Raed Khazaal, disse que a ajuda é necessária com urgência. "As casas estão destruídas... O cheiro de cadáveres está espalhado por todo o hospital nacional", disse ele em uma mensagem de voz para a Reuters de Sweida.

A agência de notícias estatal da Síria disse que um comboio de ajuda enviado à cidade pelo governo foi impedido de entrar, enquanto a ajuda organizada pelo Crescente Vermelho Sírio foi permitida. Uma fonte familiarizada com a situação disse que as facções locais em Sweida haviam recusado o comboio do governo.

Os drusos são uma minoria pequena, mas influente na Síria, em Israel e no Líbano, que seguem uma religião que é uma ramificação de um ramo do Islã xiita. Alguns sunitas linha-dura consideram suas crenças heréticas.