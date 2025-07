Irã diz ter substituído defesas aéreas danificadas na guerra com Israel

DUBAI (Reuters) - O Irã substituiu as defesas aéreas danificadas durante o conflito do mês passado com Israel, informou a agência de notícias iraniana Defah Press neste domingo, citando Mahmoud Mousavi, vice-comandante de operações do Exército regular iraniano.

Durante o conflito em junho, a Força Aérea de Israel dominou o espaço aéreo do Irã e desferiu um duro golpe nas defesas aéreas do país, enquanto as Forças Armadas iranianas lançavam sucessivas barragens de mísseis e drones no território israelense.

"Algumas de nossas defesas aéreas foram danificadas, isso não é algo que podemos esconder, mas nossos colegas usaram recursos domésticos e os substituíram por sistemas pré-arranjados que foram armazenados em locais adequados para manter o espaço aéreo seguro", disse Mousavi.