Número de mortos em acidente com barco turístico no Vietnã sobe para 38

A agência oficial de notícias do Vietnã informou que todos os turistas eram vietnamitas, incluindo várias crianças.

Dezenas de equipes de resgate, incluindo guardas de fronteira, pessoal da Marinha, polícia e mergulhadores profissionais, foram mobilizados. Embora o mar tenha se acalmado, as condições climáticas limitaram a visibilidade, dificultando as operações de resgate.

As equipes de resgate conseguiram recuperar o barco afundado, informou o governo.

O acidente ocorreu por volta das 14h locais (4h em Brasília) de sábado, logo após a entrada do tufão Wipha no Mar do Sul da China.

As autoridades relataram ventos fortes, chuvas intensas e relâmpagos na área no momento do acidente, acrescentando que essas condições ainda não haviam sido influenciadas pelo tufão que se aproximava, mas eram devidas aos padrões de vento na região norte.

A Baía de Halong, a cerca de 200 km a nordeste de Hanói, atrai dezenas de milhares de visitantes todos os anos. Os passeios de barco são particularmente populares.