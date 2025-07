Premiê do Japão lamenta resultado eleitoral "duro", pode perder controle da Câmara Alta

Por Mariko Katsumura e Kantaro Komiya

TÓQUIO (Reuters) - A instável coalizão governista do Japão provavelmente perderá o controle da Câmara Alta do Parlamento do país, segundo as pesquisas de boca-de-urna após a eleição deste domingo, o que pode ser um prenúncio de turbulência política à medida que se aproxima o prazo final para a entrada em vigor de tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos ao país.

Embora a votação não determine diretamente se o governo minoritário do primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, cairá, ela aumenta a pressão sobre ele, que também perdeu o controle da Câmara Baixa, que detém mais poderes parlamentares, em outubro.