Trump e Xi podem se encontrar antes ou durante cúpula da APEC em outubro, diz jornal

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderá visitar a China antes de ir à cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), entre 30 de outubro e 1º de novembro, ou poderá se encontrar com o líder chinês Xi Jinping nos bastidores do evento que será realizado na Coreia do Sul, informou o South China Morning Post neste domingo, citando várias fontes.

Os dois países têm tentado negociar o fim de uma guerra tarifária cada vez mais acirrada, que tem afetado o comércio global e as cadeias de suprimentos.

Trump tentou impor tarifas aos importadores dos EUA para praticamente todos os produtos estrangeiros, o que, segundo ele, estimulará a fabricação nacional e, segundo os críticos, tornará muitos bens de consumo mais caros para os norte-americanos.