Acidente com avião da Força Aérea de Bangladesh em escola deixa ao menos 19 mortos

"Quando eu estava pegando minhas crianças e fui até o portão, percebi que algo vinha de trás... ouvi uma explosão. Quando olhei para trás, só vi fogo e fumaça", disse Masud Tarik, um professor da escola.

Muhammad Yunus, chefe do governo interino de Bangladesh, declarou que serão tomadas as "medidas necessárias" para investigar a causa do acidente e "garantir todo tipo de assistência."

"A perda sofrida pela Força Aérea... alunos, pais, professores, funcionários e outros neste acidente é irreparável", disse ele.

