China confirma reunião de Xi com Von der Leyen e Costa da UE

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, será copresidente da 25ª cúpula China-UE com os líderes da UE no mesmo dia.

A reunião ocorre no momento em que os atritos comerciais globais esquentam, com Pequim buscando garantir laços econômicos e políticos mais estreitos com o bloco europeu para se proteger das incertezas em suas relações com os Estados Unidos.

As relações entre a UE e a China se deterioraram drasticamente em 2021, quando Bruxelas sancionou autoridades chinesas por supostos abusos de direitos humanos na região de Xinjiang, uma medida que gerou rápidas sanções retaliatórias de Pequim, interrompendo grande parte das trocas bilaterais.

As relações também foram prejudicadas por várias disputas comerciais nos últimos anos, incluindo aquelas sobre veículos elétricos fabricados na China, conhaque e carne de porco europeus, compras governamentais de dispositivos médicos e terras raras.

A cúpula acontece em um momento importante para essas relações, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, a repórteres em uma coletiva de imprensa regular.

A China espera que o bloco trabalhe em conjunto, disse Guo.