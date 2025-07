Chuva torrencial deixa ao menos 18 mortos na Coreia do Sul e rastro de devastação

Por Daewoung Kim e Sebin Choi

GAPYEONG, Coreia do Sul (Reuters) - O clima fortemente úmido da Coreia do Sul diminuiu nesta segunda-feira, após dias de chuvas torrenciais que provocaram enchentes e deslizamentos de terra e deixaram pelo menos 18 pessoas mortas, informou o Ministério do Interior e Segurança nesta segunda-feira.

Nove pessoas continuavam desaparecidas até a noite de domingo, informou o ministério, com os moradores das áreas mais atingidas em estado de choque.