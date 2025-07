Empresas alemãs lançam iniciativa de investimento "Feito para a Alemanha"

BERLIM (Reuters) - As principais empresas alemãs, incluindo a Siemens e o Deutsche Bank, anunciaram uma importante iniciativa de investimento nesta segunda-feira, com o objetivo de ressuscitar a confiança dos investidores na maior economia da Europa.

As 61 empresas, que se comprometeram coletivamente a investir 631 bilhões de euros (US$733,92 bilhões) até 2028, deverão apresentar sua iniciativa "Feito para a Alemanha" ao chanceler alemão, Friedrich Merz, e ao ministro das Finanças, Lars Klingbeil, ainda nesta segunda-feira.

De acordo com as empresas, os 631 bilhões de euros incluem investimentos de capital, gastos com pesquisa e desenvolvimento, bem como compromissos de investidores internacionais. Inicialmente, não ficou claro qual proporção desses investimentos já estava planejada e quais são novos compromissos.