EUA não podem "obrigar" Israel a fazer nada, diz enviado especial dos EUA no Líbano

BEIRUTE (Reuters) - Washington não pode "obrigar" Israel a fazer nada, disse nesta segunda-feira o enviado especial dos EUA, Thomas Barrack, em Beirute, ao responder pergunta sobre as exigências do Líbano aos EUA que garantam o fim dos ataques israelenses em território libanês.

No mês passado, os Estados Unidos propuseram um roteiro às principais autoridades do Líbano para desarmar totalmente o Hezbollah em quatro meses em troca da suspensão dos ataques israelenses e da retirada das tropas israelenses que ainda ocupam posições no sul do Líbano.

O Líbano solicitou a Washington que atuasse como garantidor de segurança -- para certificar a retirada total das tropas de Israel e a interrupção das operações de ataque contra membros do Hezbollah -- se o grupo armado começasse a entregar armas.