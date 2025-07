Governo insistirá em negociação comercial com EUA, mas 1º de agosto pode chegar sem resposta dos EUA, diz Haddad

(Reuters) - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva insistirá na negociação comercial com os Estados Unidos, mas não descarta a possibilidade do prazo de 1º de agosto para imposição de tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros chegar sem que o Brasil tenha recebido uma resposta dos EUA, afirmou nesta segunda-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Em entrevista à CBN, Haddad disse que o governo não descarta lançar mão de instrumentos de apoio a setores afetados pelas medidas tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump. Haddad rejeitou ainda a possibilidade de o Brasil responder punindo empresas ou cidadãos norte-americanos no país, afirmando que o Brasil não pagará na mesma moeda algo que considera injusto.

(Por Bernardo Caram, em Brasília)