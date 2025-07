Inimigos da democracia utilizam comércio como instrumento de coerção e chantagem, diz Lula

"Os inimigos da democracia não recorrem mais à diplomacia dos tanques e das canhoneiras. Eles controlam os algoritmos, semeiam o ódio e espalham o medo. Promovem uma verdadeira guerra cultural. Utilizam o comércio como instrumento de coerção e chantagem", completou.

Lula defendeu ainda a regulação das plataformas de redes sociais e Big Techs, outro tema mencionado por Trump em sua carta. De acordo com o presidente brasileiro, as sociedades "estarão sob constante ameaça sem a regulação das plataformas digitais e Big Techs".

Trump anunciou em carta ao governo brasileiro a imposição de tarifas comerciais de 50% ao Brasil, apesar do país ter déficit comercial com os EUA. No texto, Trump afirmou que as tarifas seriam impostas, entre outros pontos, pelo que classificou de perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, processado por envolvimento em tentativa de golpe de Estado após sua derrota eleitoral em 2022.

Ao comentar a recente decisão do presidente norte-americano, Lula disse ter "certa tranquilidade" porque autoridades do alto escalão de seu governo estão envolvidos nas negociações. O presidente chamou a atenção, ainda, para a necessidade de os empresários brasileiros conversarem com seus correspondentes nos EUA.

"Nós não estamos numa guerra tarifária. A guerra tarifária vai começar na hora que eu der a resposta ao Trump, se não mudar de opinião, porque as condições que o Trump impôs não foram condições, sabe, adequadas", declarou, acrescentando que não cabe a ele interferir na atuação do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Quem sou eu para tomar a decisão diante da Suprema Corte? O cidadão que ele defende está sendo julgado por um crime que ele cometeu, que está nos autos do processo, dito por eles próprios, não é por mim."