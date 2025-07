Israel envia tanques a Deir al-Balah, em Gaza, e gera preocupação entre famílias de reféns

Bombardeios de tanques na área atingiram casas e mesquitas, matando pelo menos três palestinos e ferindo vários outros, disseram médicos locais.

Ao sul, em Khan Younis, um ataque aéreo israelense matou pelo menos cinco pessoas, incluindo marido e mulher e seus dois filhos em uma barraca, disseram médicos.

Em sua atualização diária, o Ministério da Saúde de Gaza disse que pelo menos 130 palestinos foram mortos e mais de 1.000 ficaram feridos por tiros israelenses e ataques militares em todo o território nas últimas 24 horas, um dos maiores números desse tipo nas últimas semanas.

Não houve nenhum comentário israelense imediato sobre os incidentes de Deir al-Balah e Khan Younis.

Fontes israelenses disseram que o motivo pelo qual o exército se manteve fora dos distritos de Deir al-Balah anteriormente foi a suspeita de que o Hamas pudesse estar mantendo reféns lá. Acredita-se que pelo menos 20 dos 50 reféns restantes em cativeiro em Gaza ainda estejam vivos.

As famílias dos reféns expressaram preocupação por seus parentes e exigiram uma explicação do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, do ministro da Defesa, Israel Katz, e do chefe do exército sobre como eles irão protegê-los.