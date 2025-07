Moraes bloqueia bens, contas e Pix do deputado Eduardo Bolsonaro

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de bens, contas e Pix do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo a CNN Brasil, a decisão de Moraes, tomada no sábado, foi proferida no âmbito do inquérito que apura a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

"Esse bloqueio não me surpreende", disse o deputado licenciado no X. "É só mais uma decisão arbitrária e criminosa do ditador Alexandre de Moraes, que tenta me proibir de todos os modos de denunciar os seus crimes e suas violações de direitos fundamentais à comunidade internacional."