Novo chefe de recursos humanos de Trump se distancia de Elon Musk

WASHINGTON (Reuters) - O novo chefe da agência que lidera os esforços para reduzir a força de trabalho federal disse nesta segunda-feira não ter qualquer vínculo pessoal com o bilionário da tecnologia e ex-conselheiro de Trump, Elon Musk, prometendo executar fielmente a agenda do presidente Donald Trump.

"Não tenho nenhum relacionamento pessoal com Elon Musk. Falei com Elon Musk uma única vez por telefone em minha vida", disse Scott Kupor, que assumiu a chefia do Escritório de Gestão de Pessoal (OPM, na sigla em inglês) no início deste mês.

Os comentários ressaltam persistentes questionamentos sobre a lealdade dos empresários tecnológicos do Vale do Silício entre os autoridades do governo Trump, após uma briga pública entre Trump e Musk que levou a uma profunda ruptura entre os dois ex-aliados.