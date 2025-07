Papa se manifesta contra deslocamento forçado em massa de civis de Gaza

A pequena igreja em Gaza tem sido o foco da defesa papal pela paz durante a guerra no território. O antecessor do papa Leão, o papa Francisco, falava com a paróquia todas as noites.

Na conversa de segunda-feira com Abbas, Leão condenou o "uso indiscriminado da força" e qualquer "deslocamento forçado em massa" de pessoas na Faixa de Gaza, disse o Vaticano.

Israel afirma querer que os habitantes de Gaza se mudem para uma zona humanitária especial em Gaza ou deixem o território voluntariamente. Todos os principais grupos palestinos e os Estados árabes vizinhos rejeitaram qualquer plano que os deslocasse.

Em comentários emocionados no domingo, após sua oração semanal do Angelus, Leão leu os nomes dos mortos na igreja em Gaza e pediu o fim da "barbárie da guerra".

