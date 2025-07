Parlamentar iraniano aponta para insegurança regional se sanções da ONU forem reimpostas

Os três Estados europeus, conhecidos como E3, disseram que vão restaurar as sanções internacionais contra o Irã até o final de agosto se o país não entrar em negociações produtivas sobre seu programa nuclear com as potências ocidentais, principalmente os Estados Unidos.

Nos últimos meses, os países do E3 e o Irã mantiveram conversações inconclusivas sobre o programa nuclear de Teerã, paralelamente às negociações nucleares indiretas entre Teerã e Washington. O ataque de Israel ao Irã em junho levou à suspensão dessas negociações.

"A Europa não está em posição de se colocar em perigo no Estreito de Ormuz, quando ela mesma está em conflitos políticos, econômicos e culturais com a Rússia, a China e até mesmo com os Estados Unidos", disse Moqtadaei em uma entrevista à agência de notícias semi-oficial iraniana Borna.

Na semana passada, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que Teerã reagiria aos três países europeus se eles invocassem o mecanismo da ONU, que expira em 18 de outubro.

Em uma carta ao secretário-geral da ONU, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse no domingo que o E3 não tem a legitimidade para invocar o mecanismo, argumentando que sua posição em relação aos ataques israelenses e norte-americanos às instalações nucleares do Irã no mês passado fez com que eles não participem mais de um acordo nuclear de 2015 ao qual o mecanismo está vinculado.

Os três países europeus, juntamente com China e Rússia, são as partes restantes do pacto nuclear -- do qual os EUA se retiraram em 2018 -- que suspendeu sanções ao Irã em troca de restrições ao seu programa nuclear.