Premiê japonês Ishiba promete permanecer no cargo após derrota contundente em eleições

"Permanecerei no cargo e farei tudo o que estiver ao meu alcance para traçar um caminho para resolver esses desafios", declarou Ishiba, acrescentando que pretende falar diretamente com o presidente dos EUA, Donald Trump, o mais rápido possível e apresentar resultados tangíveis.

No entanto, analistas dizem que seus dias podem estar contados, já que ele também perdeu o controle da câmara baixa, a mais poderosa, nas eleições do ano passado, e perdeu votos no domingo para os partidos de oposição que prometem cortar impostos e endurecer as políticas de imigração.

"A situação política tornou-se fluida e pode levar a uma mudança de liderança ou à reformulação da coalizão nos próximos meses", disse Norihiro Yamaguchi, economista-chefe da Oxford Economics para o Japão.

Os investidores temem que a administração de Ishiba esteja agora mais sujeita aos partidos de oposição que defendem cortes de impostos e gastos com bem-estar social que o país não pode arcar.

O líder de 68 anos afirmou que não tem planos de expandir sua coalizão, mas que trabalhará com os partidos de oposição para atender às preocupações dos eleitores em relação à inflação. No entanto, ele advertiu que as mudanças tributárias não forneceriam a ajuda imediata de que as famílias precisam.

Os mercados no Japão estavam fechados para um feriado na segunda-feira, embora o iene tenha se fortalecido e os futuros do Nikkei tenham subido ligeiramente, já que os resultados das eleições pareciam estar precificados.